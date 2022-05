Wygnaniec, parias, przestępca seksualny? Tej kariery Hollywood nie zabiło

Przez ponad trzy dekady Kevin Spacey wypracował sobie solidną pozycję w Hollywood - co nie będzie bez znaczenia w późniejszych latach. Od mocnego debiutu na deskach Broadwayu w 1986 r., po zdobycie Oscara za rolę w filmie "American Beauty", aż po megahit Netfliksa, jakim był serial "House of Cards". Był w panteonie gwiazd świata filmu i seriali. Nie brakuje takich, którzy twierdzą, że to dzięki aktorowi Netflix stał się potęgą. Przed debiutem "House of Cards" platforma miała nieco ponad 30 mln użytkowników. Trzy lata później ponad dwa razy tyle.