Popsuła premierę filmu. Została wygwizdana

Jak pamiętamy, Fox była swego czasu gwiazdą dwóch pierwszych części "Transformers", ale w innych produkcjach sukcesu już nie odniosła. Przebojem kinowym stały się jeszcze tylko "Wojownicze żółwie ninja", które jednak zaszczytu jej nie przyniosły. Aktorka za rolę w tym filmie została wyróżniona Złotą Maliną. W ostatnich latach Megan Fox grała już tylko w niszowych i raczej kiepskich produkcjach. "Midnight in the Switchgrass" może być szansą na powrót do "wyższej klasy rozgrywek".