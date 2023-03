Kino czy kanapa? Agnieszka Holland powiedziała, co sądzi platformach streamingowych

Filip Borowiak rozmawiał z Agnieszką Holland o roli kina w świecie, którym rządzą platformy streamingowe. Dlaczego odwiedzanie kina wciąż jest ważne? - Jak tylko będziemy siedzieć na kanapach, zatracimy świeżość spojrzenia. A przede wszystkim nogi już nie będą się ruszać - stwierdziła ze śmiechem 74-letnia reżyserka. - Trzeba wyjść z domu, trzeba pójść do kina i przeżyć coś takiego, co jest wspólnym doświadczeniem - dodała. Co jeszcze zdradziła? Zobaczcie wywiad.