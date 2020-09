Kino wyruszyło w Polskę po wakacjach – Plan na kino w Twoim mieście

„Cześć, tu kino! Tęskniliście? Ja bardzo! Planuję ponownie odwiedzić miejscowości, w których na co dzień mnie nie ma” – tak powiedziałoby kino, gdyby mogło mówić. Na szczęście znowu przemówi obrazem z dużego ekranu. Kolejny raz Provident i AXA zapraszają bowiem mieszkańców miast, w których nie ma kina, na największe premiery filmowe w ramach akcji Plan na kino.

#ChodźDoKina

Największe kino objazdowe w Polsce wyruszyło w trasę 11 września, co zbiega się w czasie z pierwszą w historii wspólną akcją wszystkich polskich kin pod hasłem „Kino to emocje”. To wyjątkowa kampania społeczna, która w pełnych emocji spotach z udziałem Joanny Kulig i Marcina Dorocińskiego podkreśla bardzo ważną rolę kina w naszym życiu. Dzięki Provident i AXA widzowie z miejscowości, w których kina nie ma, będą mogli przeżywać filmowe emocje na dużym ekranie podobnie jak mieszkańcy dużych aglomeracji.

Plan na kino w Twoim mieście

Plan pierwszej, po okresie społecznej izolacji, trasy kinowej obejmuje 20 miejscowości i ponad 100 seansów. Najnowsze hity kinowe będą wyświetlane m.in. w Brodnicy, Wolsztynie, Nidzicy, Lidzbarku, Kaletach, Sycowie i wielu innych miejscowościach. Trasa kina objazdowego Provident i AXA jest już dostępna na stronie: www.plannakino.pl/trasa_kina.

Największe hity na dużym ekranie

W repertuarze nie mogło zabraknąć najnowszego filmu Patryka Vegi „Pętla”, w którym ponownie spotykają się Antek Królikowski i Piotr Stramowski. Tylko w premierowy weekend produkcja zgromadziła przed ekranami niemalże 180 000 widzów i pierwszy raz od marca w kinach w całej Polsce wyprzedawała seanse do ostatniego miejsca. Podobnie dużym zainteresowaniem cieszy się film „Scooby-Doo!” - pierwsza kinowa animacja, przedstawiająca przygody uwielbianego przez całe pokolenia wiecznie głodnego czworonoga Scooby’ego, jego kumpla Kudłatego, Freda, Wilmy i Dafne oraz założonej przez nich Tajemniczej Spółki. Uzupełnieniem repertuaru jest produkcja „Zieja”, która przypomina o wybitnym księdzu, współzałożycielu Komitetu Obrony Robotników (KOR), wyjątkowej postaci w historii Polski. W filmie w rolach głównych zobaczymy niesamowity duet aktorski: Andrzeja Seweryna i Zbigniewa Zamachowskiego. W kolejce do wyświetlenia czekają już następne produkcje m.in.: „Trolle 2”, „Jak zostać gwiazdą” z Maciejem Zakościelnym, „Listy do M. 4” oraz „Nie czas umierać”, czyli najnowsze przygody słynnego agenta 007 Jamesa Bonda.

Komfortowo i bezpiecznie

Plan na kino Provident i AXA to nowoczesna formuła kin objazdowych i kontynuacja 125-letniej tradycji oglądania filmów. Do końca 2020 roku organizatorzy przedsięwzięcia stawiają na premierowy repertuar oraz komfort i bezpieczeństwo widzów, wdrażając rządowe wytyczne, dotyczące nowych zasad sanitarnych związanych z pandemią Covid-19. Aby wejść do odwiedzanego przez kino Ośrodka Kultury, widzowie będą musieli poddać się dobrowolnemu pomiarowi temperatury i zdezynfekować dłonie. Przerwy między seansami uwzględniają dezynfekcję sali kinowej i foyer. Fani kina będą więc mogli oglądać najnowsze produkcje nie tylko komfortowo, ale przede wszystkim bezpiecznie. Więcej szczegółów na www.plannakino.pl/bezpieczenstwo

Plan na kino przedstawiają: Provident i AXA

Plan na kino to wspólny projekt firmy Outdoor Cinema oraz marek Provident i AXA, przygotowany z myślą o mieszkańcach miejscowości, w których nie ma kin. To największe w Polsce kino objazdowe, które odpowiada na prawdziwą potrzebę społeczną, oferując dostęp do kina oraz premierowego repertuaru filmowego. Projekt został uznany za najlepiej zaprojektowaną usługę roku w konkursie Dobry Wzór 2013 oraz otrzymał wyróżnienie Laur Eksperta w 2015 roku.