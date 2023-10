Klasyk z De Niro i Pacino powróci. Minęło prawie 30 lat

Choć jedni z największych aktorów naszych obecnych wystąpili już wcześniej w jednym filmie, innym klasyku – "Ojcu Chrzestnym" z 1974 roku, to plan "Gorączki" był pierwszym, na którym mieli do zagrania wspólne sceny. Czy druga część kultowego filmu ma szansę przebić lub być równie dobra, co oryginał?