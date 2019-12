"Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie": duży sukces przy słabych recenzjach

Dawno, dawno temu w odległej Ameryce młody reżyser spełnił swoje marzenie i zrealizował film, który odmienił oblicze kina. W kolejnych latach George Lucas stworzył prawdziwe "gwiezdne imperium" warte dziś miliardy dolarów.

Za nami premiera filmu "Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie". Recenzje nie zachwycają , wynik otwarcia w amerykańskich kinach również nie spełnił oczekiwań. Nie zmienia to jednak faktu, że pod względem komercyjnym film odniósł ogromny sukces.

Podczas premierowego weekendu obraz na całym świecie zarobił w kinach 373,5 mln dol. W Stanach Zjednoczonych wpływy wyniosły 175,5 mln dol. To wprawdzie dużo mniej niż w przypadku dwóch poprzednich części, które na starcie zebrały odpowiednio 248 mln i 220 mln dol., jednak należy pamiętać o dwóch czynnikach.

Po pierwsze, każda druga i trzecia część gwiezdnej sagi gromadziła w kinach znacznie mniej widzów niż pierwsza. Po drugie, "Skywalker. Odrodzenie", w przeciwieństwie do poprzedników, miał premierę w przedświąteczny weekend, co w jakimś stopniu osłabiło rezultat otwarcia filmu. W każdym razie wytwórnia Disneya wciąż prognozuje, że ich najnowsza produkcja będzie cieszyć się nie mniejszą popularnością niż "Ostatni Jedi", który przed dwoma laty zgarnął w Stanach ponad 600 mln dol.

Jej początek przypada na wczesne lata siedemdziesiąte. George Lucas kręci właśnie swój drugi pełnometrażowy film "Amerykańskie graffiti". Prosta fabuła, jeden wieczór z życia nastolatków, dużo muzyki i samochodów z lat sześćdziesiątych. Niby nic wielkiego, ale zarówno widzowie, jak i recenzenci są filmem zachwyceni. To znakomity portret młodych ludzi stojących u progu dorosłości. "Amerykańskie graffiti" niespodziewanie staje się w Stanach wielkim przebojem. Przy kosztach produkcji sięgających ok. 800 tys. dol. zarabia w kinach ponad 100 mln dol. Zostaje też wyróżnione pięcioma nominacjami do Oscara w tym dla najlepszego filmu oraz za reżyserię i scenariusz autorstwa Lucasa.