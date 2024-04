Najbardziej widowiskowy film roku. Scena z udziałem 200 kaskaderów

Ponieważ do premiery piątej części sagi pozostał już tylko miesiąc, w sieci pojawiają się coraz to nowe, telewizyjne spoty filmu z różnych krajów (prezentujemy dwa z nich). Widać, że George Miller nie ma zamiaru zwalniać i znów postawił na dynamikę oraz spektakularną akcję. W mediach pojawiły się informacje, że na ekranie zobaczymy widowiskową scenę trwającą nieprzerwanie 15 minut, w której wzięło udział 200 kaskaderów. Przygotowania do jej nakręcenia zajęło twórcom blisko trzy miesiące.