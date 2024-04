75 tys. widzów. Numer jeden w polskich kinach

Filmy o gwiazdach muzyki, zwłaszcza tych, które przedwcześnie odeszły, od lat interesują widzów. Dla aktorów i aktorek jest to także najkrótsza i zdecydowanie najłatwiejsza droga do zdobycia Oscara (patrz np. Rami Malek i "Bohemian Rhapsody"). W Polsce "Back to Black. Historia Amy Winehouse" podczas premierowego weekendu zgromadził w kinach nieco ponad 75 tys. widzów (wraz z przedpremierowymi pokazami prawie 80 tys.) i jest to bardzo solidny wynik. W lutym "Bob Marley: One Love" zebrał na starcie około 65 tys. osób.