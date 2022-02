Klęska nowego filmu Vegi. Dłużej nie można już tego ukrywać

Co ciekawe, kilka dni temu, w podcaście Żurnalisty Patryk Vega stwierdził, że produkcja Dody nie odniosła komercyjnego sukcesu: "Wynik otwarcia akurat był słaby, ludzie nie potrafią komunikować otwarcia. W momencie, gdy mój film się otworzył prawie z milionem widzów w trzy dni, to otwarcie 230 czy 270 tys. nie jest naprawdę niczym spektakularnym. Oczywiście na bezrybiu każdy się cieszy i z takiego otwarcia. [...] To nie jest sukces komercyjny, bo ten film nie zarobił pieniędzy".