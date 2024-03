Knightley kończy 39 lat. Bardzo gorzko wspomina udział w megahicie

Keira Knightley urodziła się 26 marca 1985 r. w Teddington. Jej matka Sharman Macdonald to nagradzana autorka sztuk teatralnych, a ojciec to aktor Will Knightley. To może tłumaczyć, dlaczego Keira bardzo szybko wkroczyła na ścieżkę aktorską - zadebiutowała już w wieku siedmiu lat rolą w serialu telewizyjnym "Screen One". W 1994 r., czyli w wieku dziewięciu lat wystąpiła w pierwszym filmie "A Village Affair".