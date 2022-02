Kolejny cios dla Netfliksa. Wielka wytwórnia zabiera swoje zabawki

Swego czasu premierze takich produkcji, jak "Daredevil", "Jessica Jones", "Luke Cage", "Iron Fist" czy "The Defenders" towarzyszyły problemy z odtwarzaniem materiału filmowego spowodowane obciążeniami serwerów. 28 lutego wszystkie wymienione tytuły znikną z oferty Netfliksa. I zapewne nigdy już tam nie powrócą. Wkrótce pojawią się w serwisie Disney+ albo, jeśli zostaną uznane za zbyt brutalne, na platformie Hulu, która również należy do The Walt Disney Company.