Kompromitacja gwiazdy. Ukraińskie MSZ oburzone

Wiadomo, że na koncert do stolicy Serbii mogło się wybrać wielu Rosjan, co zostało zauważone przez lidera zespołu. W pewnym momencie Jared Leto zwrócił się do publiczności z pytaniem: "Czy są wśród nas Rosjanie? Poczułem bowiem dużo rosyjskiej energii". Gdy publiczność potwierdziła jego przypuszczenia, wokalista dodał: "Powiem wam, że pewnego dnia, kiedy wszystkie te problemy się skończą, odwiedzimy was w waszej ojczyźnie".