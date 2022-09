Najgorszy film roku. Nawet na Netfliksie nie chcą go oglądać

Podczas kinowej dystrybucji "Morbius" zarobił na całym świecie blisko 164 mln dolarów. Nie był to dramatycznie zły wynik. Trzeba pamiętać, że film z Jardem Leto nie należy do kinowego uniwersum Marvela, a koszt jego realizacji (75 mln dolarów) był dużo niższy od flagowych produkcji o komiksowym rodowodzie. Jednak, po spektakularnym sukcesie "Doktora Strange w multiwersum obłędu", wytwórnia Columbia Pictures postanowiła wprowadzić "Morbiusa" do kin raz jeszcze. I to był duży błąd.