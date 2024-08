Konflikt na planie "It Ends With Us". Blake Lively nie dogadała się z reżyserem hitu

Książka ""It Ends With Us" autorki Colleen Hoover najpierw podbiła TikToka i stała się fenomenem. Prawie trzy miliony sprzedanych egzemplarzy w zeszłym roku to pokłosie hashtagu #BookTok, który na TikToku zebrał już ponad dwa miliardy wyświetleń. Użytkowniczki platformy gromadzą tam filmiki z prezentacjami i poleceniami ciekawych lektur.

Szybko sprzedano prawa do ekranizacji, a zwiastun filmu z Blake Lively obejrzano w pierwszej dobie 128 milionów razy. Gdy produkcja trafiła na ekrany kin, w pierwszym dniu wyświetlania przebiła "Deadpool & Wolverine". Przy kosztach sięgających zaledwie 25 mln dolarów podczas premierowego weekendu "It Ends With Us" zgarnęła aż 50 milionów dolarów.

Wydawałoby się, że to wspaniały powód do świętowania. Okazuje się jednak, że Blake Lively popadła w konflikt z reżyserem i odtwórcą głównej roli w filmie, Justinem Baldonim. Gorące uczucie na ekranie było tylko grą. W rzeczywistości para nie ma najlepszych relacji.

The Hollywood Reporter dowiedział się, że do rozłamu doszło w procesie postprodukcji, w wyniku którego powstały dwie różne wersje filmu. Ponoć Blake miała nawet poprosić swojego męża, Ryana Reynoldsa, aby pomógł jej przejąć kontrolę nad produkcją.

Jakby tego było mało, Baldoni w wywiadach wypowiadał się ironicznie o Blake. Na pytanie dziennikarzy, czy planuje sequel "It Ends With Us", wypalił: "Myślę, że są lepsi ludzie do tego. Myślę, że Blake Lively jest gotowa do bycia reżyserką".

O czym opowiada "It Ends With Us"?