O tym mówi dziś całe Hollywood. Nie chciała być tylko żoną swojego męża

"It Ends With Us" jest ekranizacją najpopularniejszej drukowanej książki 2022 roku w Stanach. Powieść Colleen Hoover opowiada historię Lily Bloom (Blake Lively), która realizuje swoje życiowe marzenie i otwiera kwiaciarnię dla osób, które nie lubią kwiatów. W jej życiu pojawia się też przystojny i bogaty mężczyzna, neurochirurg. Wszystko układa się wspaniale, ale do czasu. To, co kryje się za z pozoru idealnym związkiem jest w stanie dostrzec jedynie dawny przyjaciel Lily, jej pierwsza licealna miłość.