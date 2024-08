Sensacja TikToka teraz w kinach. Film budzi ogromne emocje

Po tym, jak książka stała się hitem w mediach społecznościowych pisano, że Ryle jest pokazywany jako przystojny, dobry chłopak, który ma jakieś problemy, które to mają usprawiedliwiać jego zachowanie. Ale przecież nikt nie rodzi się potworem. To, co "It Ends With Us" robi dobrze, to pokazuje właśnie, że oprawca to nie tylko facet w starym wyciągniętym dresie, który rezyduje na szemranych osiedlach, popijając non stop wódkę, jak jakaś postać z filmów Smarzowskiego. Przemoc ma miejsce także w pięknych apartamentowcach.