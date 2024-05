Pokonał nawet "Barbie". Niesamowity sukces kulturowego fenomenu

Podczas pierwszych 24 godzin zwiastun filmu "It Ends With Us" zanotował aż 128 mln wyświetleń. To jeden z najlepszych wyników w historii. Zaskoczeniem może być fakt, że "It Ends With Us" nie jest ani ekranizacją komiksu, ani wysokobudżetową produkcją, lecz ulubioną ekranizacją użytkowników TikToka.