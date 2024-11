"Konklawe". Ralph Fiennes jako kardynał, który prowadzi konklawe

Na ekrany polskich kin wchodzi film "Konklawe" w reżyserii Edwarda Bergera ("Na Zachodzie bez zmian"). W rolach głównych zobaczymy m.in. Ralpha Fiennesa i Stanleya Tucci, którzy wcielili się w kardynałów biorących udział w wyborze nowego papieża. Film pokazuje, jak konklawe może mieć mało wspólnego z Duchem Świętym. W rozmowie z nami Fiennes przyznaje, że błądzenie i wątpliwości dotyczą także duchownych. "Nie jest zaskoczeniem, że przyjmując te bardzo wymagające śluby, możesz znaleźć się w sytuacjach pełnych cierpienia i wyzwań współczesnego życia. I myślę, że możesz zacząć kwestionować to, co robisz, co robi Kościół".

Rozwiń