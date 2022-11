Konkurs na memy i najbardziej przypałowe korpo-historie. Stwórz #dareczki i wygraj nagrody z "The Office PL"!

Pamiętajcie jednak: #dareczki to nie osoby! To sytuacje, skojarzenia i absurdy biurowej codzienności, w które nie możemy uwierzyć, a jednak się dzieją. To wszelkie biurowe zdarzenia, których głównym bohaterem z powodzeniem mógłby być Darek Wasiak – siedlczanin z krwi, kości i skarpetek, stary wyjadacz, który młodym się nie kłania, dumny posiadacz neseserka i kubka z husarią, przedstawiciel podejścia: "Dobrze to już było". To te historie, które sprawiają, że czujesz się jak showrunner kolejnego sezonu "The Office PL" na CANAL+.