Koronawirus. "The Batman" przełożony. Warner Bros. zawiesza prace nad filmem

Z powodu pandemii koronawirusa studio Warner Bros. nakazało wstrzymanie prac na planie zdjęciowym do filmu "The Batman" z Robertem Pattinsonem w roli głównej. Nie wiadomo, kiedy zostaną wznowione.

Na dniach ekipa pracująca nad filmem "The Batman" miała zacząć zdjęcia do filmu w Liverpoolu. Jednak władze studia zdecydowały, że należy wstrzymać prace nad produkcją z powodu zagrożenia bezpieczeństwa. W Wielkiej Brytanii jest coraz więcej przypadków zarażenia koronawirusem. Na tę chwilę wiadomo, że żaden z aktorów nowego "Batmana" nie jest zarażony.

Warner Bros. zawiesił też prace nad trzecią częścią "Fantastycznych zwierząt" oraz filmem "King Richard" z Willem Smithem. Nie podjęto jeszcze decyzji, co z czwartą częścią " Matriksa ". To jedyny film z tego studia, jaki w tej chwili jest kręcony.

Podobnie do Warners Bros działa Disney i zawiesza plany zdjęciowe do swoich produkcji, m.in. aktorskiej adaptacji "Małej syrenki" i serialowych produkcji Marvela: "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings", "WandaVision" i "Loki". Z kolei Netflix wstrzymał prace nad drugim sezonem serialu "Wiedźmin".