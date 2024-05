Kosztował 130 mln dol. Niespodziewana klapa na początek letniego sezonu

Owszem, nikt nie liczył na to, że "Kaskader" będzie w stanie osiągnąć wynik na poziomie najbardziej popularnych ekranizacji komiksów, jednak rezultat w granicach 40 mln dolarów, to było minimum dla produkcji, której budżet sięgnął 130 mln dolarów. Ponadto film miał bardzo dużą promocję, która zapewne pochłonęła kolejne kilkadziesiąt milionów. Miał też duże gwiazdy w obsadzie. O "Kaskaderze" pisano, że to "Barbenheimer 2", gdyż wystąpił w nim Ryan Gosling z "Barbie" i Emily Blunt z "Oppenheimera".