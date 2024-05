"Kaskader". Co za chemia! Polscy aktorzy mogliby się sporo nauczyć

Zabawa w kino

Nikogo nie zdziwi, że z racji podejmowanego tematu, "Kaskader" jest bardzo autoreferencyjną zabawą w kino. Nie dość, że widzimy w humorystyczny sposób, jak wygląda kręcenie filmu z wszystkimi jego bolączkami, to jeszcze mamy całą masę nawiązań do znanych dzieł z ostatnich kilku dekad. Gosling i jego kolega po fachu często na przykład rzucają do siebie cytatami z "Rocky’ego" czy "Szybkich i wściekłych". Lub używają ich, by pomóc sobie w walce ze złoczyńcami.