Kristin Davis rozpuściła wypełniacze w twarzy. Pokazała, jak teraz wygląda

Przed "Seksem w wielkim mieście" Kristin Davis poruszyła widownię telewizyjną, dołączając do obsady fenomenu popkultury - serialu "Melrose Place", gdzie powołała do życia zbłąkaną Brooke Armstrong. Wśród innych dokonań telewizyjnych aktorki na uwagę zasługuje oryginalny film Turner Network Television (TNT) "Bilet do innego świata", w którym zagrała główną rolę narzeczonej legendy baseballu Honusa Wagnera, a także gościnne udziały w "Parze nie do pary", "Seinfeld", "Przyjaciołach", "ER" i "The Larry Sanders Show".