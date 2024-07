Krystyna Janda czci pamięć po mężu. Pokazała przejmujące zdjęcie

"Nie zdejmuję kalendarzy, w których zapisał, co robi w ostatnim tygodniu przed momentem, kiedy się położył już na stałe. To wszystko jest, ja tego nie mogę ruszyć. Do dzisiaj są cztery szuflady jego bielizny, koszul, muszek wieczorowych do smokingu, chusteczek białych — ja tego nigdy nie zlikwidowałam" - powiedziała niedawno w "Kulisach sławy".