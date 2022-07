Krytycy nie zostawiają suchej nitki na hicie Netfliksa. A widzowie? Niemal 100% pozytywnych opinii!

200 milionów budżetu, same sceny akcji, najlepsza obsada - Netflix wie, co to rozmach! Problem w tym, że krytycy... no cóż, nie pieją z zachwytu. A widzowie? Jak to zwykle bywa, nie przejmują się recenzjami. Netflix znowu ma hit. Rozmawiamy o tym w nowym odcinku "Clickbait. Podcast o popkulturze".