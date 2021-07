"Książęta" z Netfliksa oczarują każdego? Propozycja nie tylko dla "młodych dorosłych"

Na miejscu książę spotyka kilka typów ludzi. Placówka, do której uczęszcza, gromadzi najbogatsze dzieciaki kraju, potomstwo wpływowych i możnych, którzy próbują na znajomości z Wilhelmem zbić jakiś kapitał. Jednym wystarczy sam fakt przynależności do tej samej grupy znajomych, by móc się potem pochwalić nią w domu, inni jednak mają co do niego znacznie dalej idące plany. Jest i w końcu trzecia grupa, dla której chłopak jest po prostu kolejnym nieśmiałym, lekko zażenowanym uczniem, poszukującym jedynie zrozumienia i wsparcia z dala od domu. Do tej właśnie ostatniej grupy należy Simon i jego siostra Sara, którzy do szkoły dojeżdżają z nieodległej miejscowości.