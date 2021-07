Długa owacja na stojąco w Cannes. Adam Driver nie wytrzymał i zrobił to

"Annette" Leosa Caraxa to film, któremu przypadł spory zaszczyt, bo festiwal w Cannes otwierają przeważnie duże i mocno oczekiwane produkcje. Nie dość, że Carax jest wysoce cenionym we Francji (i nie tylko) reżyserem, to jeszcze udało mu się zgromadzić w obsadzie dwa duże nazwiska: Marion Cotillard oraz Adama Drivera. Okazało się, że organizatorzy postawili na dobrego konia – widownia festiwalu z zachwytem przyjęła dzieło Caraxa. Całej obsadzie zgotowała długą owację na stojąco.