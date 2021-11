Jeśli nie stanie się hitem... To będzie prawdziwa katastrofa

Natomiast osobą, która, nie pierwszy zresztą raz, jest odpowiedzialna za sprowadzenie na Ziemię katastrofy, jest Roland Emmerich. Urodzony w Niemczech reżyser i scenarzysta dwukrotnie zdemolował naszą planetę za sprawą wrednych kosmitów ("Dzień Niepodległości"), sprowadził do Nowego Jorku Godzillę, zafundował Ziemi w XXI wieku epokę lodowcową oraz dokonał ostatecznego zniszczenia wszystkiego, co znajdowało się na jej powierzchni ("2021"). Całkowicie unicestwić naszej planety jeszcze mu się nie udało. Nie wydaje się też, aby producenci pozwolili mu to uczynić w "Moonfall".