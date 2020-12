Kupiła z narzeczonym dom. Lokalizacja może zaskoczyć

Alicja Bachleda-Curuś na co dzień mieszka w Los Angeles. Gwiazda wychowuje tam 11-letniego Henryka, który jest owocem jej związku z Colinem Farrellem . Mimo że ich miłość nie przetrwała, aktor jest zaangażowany w opiekę nad dzieckiem. Od ich rozstania minęło już sporo czasu i Alicja Bachleda-Curuś znalazła już nową miłość.

Narzeczony gwiazdy jest Amerykaninem. Razem z aktorką mają co świętować . Para właśnie zainwestowała w nieruchomość w Meksyku.

Alicja Bachleda-Curuś kupiła dom w Meksyku

Jak podaje "Na żywo", gwiazda zdecydowała się zainwestować pieniądze. - Alicja i jej narzeczony postanowili ulokować pieniądze w nieruchomości, bo obawiają się kryzysu - zdradziła w rozmowie z magazynem osoba z rodziny Alicji. - Wychodzą z założenia, że oszczędności trzymane na koncie to nie najlepsze rozwiązanie.

Dom ma ponad 200 metrów kwadratowych i jest przeznaczony do remontu. Wydzielone są tylko dwa pokoje, a reszta to przestrzeń otwarta. W budynku znajduje się również jedna łazienka. "Mimo wszystko zakochani cieszą się z tej inwestycji. Nie planują tam zamieszkać, tylko wynająć, co jest bardziej opłacalne" - podaje "Na żywo".