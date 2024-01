1 z 6 "Kusy" w "Ranczu" to była życiowa rola Pawła Królikowskiego. Dostał ją cudem

Paweł Królikowski długo nie mógł przebić się do masowej wyobraźni widzów jako aktor. Właściwie na 10 lat zawiesił karierę. Nie miał natury bezwzględnego wojownika, wierzył w łut szczęścia. I kiedy przekroczył już 40-tkę, to szczęście uśmiechnęło się do niego. Dostał rolę w "Ranczu" tylko dlatego, że inny gwiazdor zrezygnował z roli "Kusego".