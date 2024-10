Kylie Minogue w Polsce. Zagra koncert w Łodzi

Trasa "Tension Tour" będzie okazją, by Kylie Minogue wystąpiła w miastach na całym świecie. Artystka zapowiada się, że będzie to jej największa trasa od 2011 roku. Po rozpoczęciu w Australii - rodzinnym kraju Kylie, światowa trasa zawita do Azji i Ameryki Północnej, zanim dotrze do Wielkiej Brytanii w maju, a następnie do Europy w czerwcu. Europejska część trasy rozpocznie się 16 czerwca w Berlinie i obejmie 11 krajów. 18 czerwca gwiazda wystąpi w Łodzi. Organizatorem koncertu jest Live Nation Polska.