Laur Cisowy festiwalu "Lato z Muzami" dla Radosława Piwowarskiego

Po życzliwie przyjętym "Yesterday" Radosław Piwowarski zrealizował klasyczny melodramat zatytułowany "Kochankowie mojej matki" i otrzymał za niego nagrody za scenariusz i reżyserię na festiwalu w Gdańsku. To opowieść o chłopcu, który opiekuje się matką - główną rolę w filmie zagrała Krystyna Janda i jest to jedna z najlepszych kreacji w dorobku tej wielkiej aktorki. Kolejnym filmem reżysera był "Pociąg do Hollywood" - opowieść o fascynacji kinem, które okazuje się cudownym panaceum na wszelkie bolączki tego świata. Raz jeszcze Piwowarski potwierdził, że ma szczęśliwą rękę do obsady, bo to właśnie tutaj znakomitą rolę zagrała młodziutka Katarzyna Figura. Także kolejne filmy Radosława Piwowarskiego cieszyły się uznaniem widzów. W 1989 roku powstały "Marcowe migdały", w 1993 roku "Kolejność uczuć", trzy lata później "Autoportret z kochanką", w 1997 roku "Ciemna strona Wenus", a w 2004 roku "Królową Chmur" z Anną Przybylską w głównej roli.