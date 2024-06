Legenda z polskimi korzeniami. Nowy film opowie jego historię

Jest o czym opowiadać. Poza zawodową drogą Schmeichela, ciekawa jest historia jego rodziny. Jego tata, Antonii, był Polakiem. Urodził się w 1933 r. i długi czas zarabiał jako muzyk. Przyszłą żonę poznał w Sopocie, w 1959 r. Pochodziła z Dani, do której Antonii postanowił wyjechać, w wyjątkowo trudnym politycznie czasie. Przed wyjazdem z Polski SB zmusiło go do zadeklarowania współpracy. Natomiast będąc już w Danii, do bycia agentem zmusili go tamtejsi urzędnicy.