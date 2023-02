Leonard Pietraszak marzył o jednym. Relacja z synem spędzała mu sen z powiek

W 2015 r. Leonard Pietraszak wydał autobiograficzną książkę "Ucho od śledzia", w której opisał swoje nieudane małżeństwo oraz romans, który bardzo negatywnie wpłynął na jego relację z synem. Swoją pierwszą żonę aktor poznał na studiach w Poznaniu. Malarka Hanna Grygiel początkowo nie zwracała na niego uwagi. Pewnego dnia podszedł więc do niej i powiedział: "Co ty tu będziesz udawać, jak będę chciał, to zostaniesz moją żoną". Miesiąc później wzięli ślub, a owocem ich miłości był syn Mikołaj.