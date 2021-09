Lepszy niż James Bond. Netflix usuwa kultowe komedie

Trzecia kultowa komedia przenosi nas do XXI wieku. To "Johnny English". Brytyjski komik Rowan Atkinson przez wiele lat starał się zaistnieć na dużym ekranie. Osiągnął wprawdzie sukces z Jasiem Fasolą, ale było to jedynie przeniesienie telewizyjnej postaci do kin. Idealnym pomysłem stała się parodia filmów o agencie 007. Jeszcze raz okazało się, że James Bond to najlepsza brytyjska marka eksportowa. "Johnny English" stał się przebojem na całym świecie, nawet tam, gdzie Jaś Fasola nie był dobrze znany.