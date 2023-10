Lepszy od "Znachora". Nowy hit Netfliksa podbił cały świat

Będąc w skrajnej desperacji, kobieta postanawia uciec z kraju w kontenerze. Podczas drogi do portu giną wszyscy jej współtowarzysze niewoli. Kontener zgodnie z przeznaczeniem trafia na statek, jednak podczas burzy wpada do morza. Walka o życie staje się coraz bardziej dramatyczna. Brak wody do picia, brak jedzenia, tonący kontener, a w końcu poród i jeszcze większa determinacja, by przeżyć. Teraz trzeba bowiem ratować nie tylko swoje życie, ale także życie córki.