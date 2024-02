Zmieniła płeć i zniknęła z kina. Teraz wraca z nowym filmem

Lilly Wachowski wraca na plan. O czym opowie jej nowy film "Trash Mountain"?

Jak informuje wspomniany portal, "Trash Mountain" opowiada o młodym geju mieszkającym w Chicago, który na wieść o śmierci ojca musi wrócić na wieś w Missouri. Na miejscu zastaje tytułową górę śmieci. Jak się bowiem okazuje, jego ojciec był tzw. "zbieraczem", czyli miał obsesję na punkcie gromadzenia rzeczy, i niczego nie wyrzucał. Bohater musi więc przejrzeć to wszystko, by wybrać, co warto ocalić, a co wyrzucić.