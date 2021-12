Miliony dolarów, ukryte symbole, połamane kręgi i przepalone ciało. "Matrix" nie przestaje fascynować

Interpretacje robią do dziś wrażenie. Eksperci punktowali, że to ukłon w stronę kodu binarnego. Neo w końcu zamknięty jest w świecie stworzonym przez komputer. W książce "1984" George Orwella w tajemniczym pokoju 101 torturuje się ludzi i każde wierzyć w tworzone kłamstwa. Wskazywano, że anagramem imienia Neo jest angielskie "one", a Neo ma być przecież tym Jedynym. Idąc głębiej – porównywano liczbę 0 do embrionu w łonie, co ma oznaczać jego nowe życie.