Lionel Richie przyjedzie do Polski. Zagra koncert w Łodzi

Trasa "Say Hello To The Hits" będzie miała nową oprawę sceniczną, nigdy wcześniej nie prezentowaną w Wielkiej Brytanii i Europie. Lionel Richie, zdobywca Grammy®, Oscara® i Złotego Globu®, sprzedał ponad 125 milionów płyt na całym świecie. Jest jedną z najbardziej uznanych postaci w historii muzyki. Jego wspaniała kariera obejmuje dekady, przynosząc niezapomniane przeboje takie jak: "Hello", "All Night Long", "Say You Say Me", "We Are The World", "Easy" i wiele innych.