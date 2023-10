Lizała klamkę w ekranizacji szkolnej lektury. Pamiętamy tylko tę scenę

Jeśli jednak nie chcecie zgrzytać zębami z zażenowania podczas oglądania ekranizacji lektur czy ze strachu w trakcie horrorów, na pewno same dobre emocje wywoła u was miniserial Netfliksa "Beckham". Dokument to przede wszystkim historia kariery angielskiego piłkarza. A w produkcji można zobaczyć wiele legendarnych gwiazd piłki z lat 90.