Ludzie uciekają z Netfliksa. Oto powód

Ankietowani podali, że głównym powodem anulowania przez nich subskrypcji było zakończenie emisji ulubionego serialu lub programu. Ten powód wskazało aż 62 proc. ankietowanych. To pokazuje, jak ważne dla stacji i platform telewizyjnych są projekty, którym widzowie mogą towarzyszyć przez miesiące i lata. Co więcej, jedynie 20 proc. osób samo zrezygnowało z oglądania serialu po pierwszym sezonie, a większość ankietowanych śledzi losy ulubionych bohaterów do ostatniego odcinka ostatniego sezonu.