Lyle Waggoner nie żyje. Gwiazdor "Wonder Woman" zmarł w wieku 84 lat

Lyle Waggoner zmarł 17 marca 2020 r. Z doniesień "New York Times" wynika, że aktor zmagał się z nowotworem . Przyczyną śmierci miały być powikłania po tej chorobie. Umarł w spokoju w otoczeniu najbliższej rodziny.

Waggoner rozpoczął karierę aktorską w latach 60., grając niewielkie epizody w serialach telewizyjnych. Brał udział w castingach do roli Batmana, ale ostatecznie wygrał je Adam West. Przełomem w karierze Waggonera było dołączenie do obsady programu telewizyjnego "The Carol Burnett Show" w 1967 r.