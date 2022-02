Tadeusz Łysiak z szansą na Oscara. To syn twórcy "Smoleńska" i wnuk prawicowego, mocno konserwatywnego publicysty

Z Los Angeles dotarła do nas radosna wiadomość: polski film na duże szanse na Oscara. Krótkometrażowa opowieść o miłości osoby niskorosłej, "Sukienka" Tadeusza Łysiaka, została nominowana w kategorii "najlepszy krótkometrażowy film fabularny". Do sukcesu jeszcze daleka droga - nagrody będą wręczane dopiero 27 marca, a twórca czas do decyzji Akademii spędzi w Stanach Zjednoczonych, lobbując za swoim dziełem u jej członków. Ale w polskim internecie zdążyło się już zagotować. Wszystko za sprawą tropicieli biografii i rodzinnych powiązań. A jak wiadomo, w Polsce nie od dziś łatwo oberwać za niewłaściwego ojca albo dziadka.