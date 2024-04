Ma na koncie 365 mln dolarów. Jego bezdomna córka śpi pod mostem

Rodzice przyszłej gwiazdy kina, Lee-Lee i Charlesa Chanów, pracowali w ambasadzie francuskiej. Ojciec był kucharzem, matka gospodynią. Syna nazwali Chan Kong-Sang (co oznacza: "urodzony w Hongkongu"). Kiedy Chan miał 7 lat jego rodzice przenieśli się do Australii i rozpoczęli pracę w ambasadzie amerykańskiej. Syn został posłany do szkoły z internatem Chinese Opera Institute.