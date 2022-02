Mają dość. Nasi rodacy nie chcą oglądać hitu z rodzimego kraju

O fenomenie polskich filmów w Zjednoczonym Królestwie pisał już w 2018 r. "The Guardian". W artykule brytyjski dziennikarz nie mógł się nadziwić: "Jak to jest możliwe, że produkcja, o której większość widzów zapewne nigdy nie słyszała, osiągnęła tak spektakularny wynik". Do wyrażenia tej opinii skłonił go sukces filmu "Kobiety mafii". Podczas premierowego weekendu produkcja Patryka Vegi zarobiła na Wyspach 570 tys. funtów (czyli około 775 tys. dolarów).