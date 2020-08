Małgorzata Kożuchowska jako pierwsza dama PRL-u. Tak wygląda w filmie "Gierek"

Zdjęcia do filmu "Gierek" ruszyły pod koniec lipca. Ekipa przebywa teraz na Śląsku (zdjęcia realizowane są w Ustroniu, Katowicach, Dąbrowie Górniczej, Zawierciu). W połowie sierpnia plan przeniesie się do Warszawy. "To jedna z największych produkcji filmowych tego roku" – chwali się Global Studio pod materiałem making of, który pojawił się YouTube.