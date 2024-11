"Mam 57 lat i jestem piękna!" Pamela Anderson rzuciła widzów na kolana

"The Last Showgirl" porównywane jest do słynnego filmu "Zapaśnik" z 2008 roku, w którym stary, mocno "zdezelowany", emerytowany wrestler (Mickey Rourke) postanawia raz jeszcze wrócić na ring i udowodnić światu, a bardziej samemu sobie, że wciąż jest jeszcze czegoś wart. Bohaterką "The Last Showgirl" jest 57-letnia tancerka w rozbieranej rewii w Las Vegas.