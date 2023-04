Marek Kondrat rozbawił swoich fanów. 72-latek tryska humorem

Marek Kondrat założył profil na Instagramie raptem 11 marca, a już śledzi go ponad 21 tys. osób. To świetny wynik jak na kogoś, kto od lat nie obraca się w show-biznesie i nie jest typowym celebryto-influencerem. Kondrat na swoim profilu opowiada o kulisach prowadzenia winnicy i wytwarzania wina, co od dawna jest jego pasją i z czym związał swoje życie zawodowe.