Margaret o debiucie filmowym w "Zadrze". "Tym razem chciałabym się do tego bardziej przygotować"

10 marca do kin wejdzie "Zadra". To muzyczna opowieść o młodej dziewczynie z blokowiska, która próbuje zaistnieć na zdominowanej przez mężczyzn scenie hip-hopowej. W filmie debiutuje wcielająca się w przyjaciółkę głównej bohaterki Margaret. Wokalistka przyznaje, że była to dla niej świetna przygoda i z racji doświadczenia nie miała problemów z odnalezieniem się na planie. Był tylko jeden problem. - To chyba był mój główny problem, że cały czas parzyłam się w kamerę. A przecież podczas kręcenia filmu się tam nie patrzy - tłumaczyła Margaret. W rozmowie z Filipem Borowiakiem przyznała także, że kiedyś chciałaby to powtórzyć. - Chciałaby tę przygodę jeszcze jakoś rozwinąć, ale tym razem chciałabym się do tego bardziej przygotować - dodaje Margaret. Czy dostrzega jakieś analogie między "Zadrą" a swoją karierą sceniczną? Czy kobiety w polskim show-biznesie mają gorzej niż mężczyźni? Zobaczcie całą rozmowę!