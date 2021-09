Maria Dębska nie hamowała się na scenie. Padł komentarz do "cnót niewieścich"

- Cieszę się, że mogłam zagrać w takich czasach, które niby są lepsze niż tamte, o których opowiadamy, ale w czasach, w których kobietom często odbiera się prawa, a nie daje się ich więcej. A ja mogłam zagrać kobietę wolną, kobietę która żyła na własnych zasadach, tak jak my wszystkie chcemy, i której jakby ktoś powiedział, żeby sobie cnoty niewieście ugruntowała, to by się roześmiała i my też się śmiejemy - powiedziała Maria Dębska.